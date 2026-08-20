В Тюменской области вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На скамье подсудимых оказались 37-летний уроженец Ишимского района и четверо его соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), чч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, либо с угрозой его применения).

В суде установлено, что подсудимый в период нахождения в СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области с декабря 2020 года по июнь 2022 года, доказав свою приверженность криминальным традициям, занял высшее положение в преступной иерархии среди лиц, придерживающихся криминальной идеологии - "положенец за СИЗО-1".



Пользуясь своим статусом, он контролировал соблюдение установленных в преступном мире правил и порядков и наделял соответствующими полномочиями соучастников, разрешал конфликты между представителями криминальной среды, применяя принятую в ней систему наказаний.

Также он организовал сбор и распределение средств неформальной казны для материальной поддержки лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем совершения в группе с соучастниками вымогательств у других следственно-арестованных и осужденных лиц.



Кроме того, подсудимый создал в следственном изоляторе ячейку запрещенного в Российской Федерации международного экстремистского движения "АУЕ"*, пропагандирующего криминальные ценности и отрицающего верховенство закона, в которую вошли трое соучастников.

Преступная деятельность подсудимого в следственном изоляторе была прекращена в связи с переводом его в апреле 2023 года в другое учреждение уголовно-исполнительной системы.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному с учетом имеющейся у него судимости наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 450 тыс. рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных объединений, сроком на пять лет, с ограничением свободы на два года.

Его соучастникам суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 14 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов.

* "АУЕ" - Запрещенное в Российской Федерации экстремистское движение