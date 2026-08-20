Крымчанину вменили госизмену

В Крыму задержан 59-летний россиянин. Ему вменяют госизмену.

Житель Фороса через WhatsApp* познакомился с сотрудником Государственной пограничной службы Украины. Он передавал куратору сведения о местах дислокации объектов Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Эту информацию противник мог использовать для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов по России. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Подозреваемый арестован, сотрудничает со следствием и даёт признательные показания, сообщает центр общественных связей ФСБ.

* принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещена в РФ