Крымчанину вменили госизмену
В Крыму задержан 59-летний россиянин. Ему вменяют госизмену.
Житель Фороса через WhatsApp* познакомился с сотрудником Государственной пограничной службы Украины. Он передавал куратору сведения о местах дислокации объектов Пограничного управления ФСБ России по Крыму.
Эту информацию противник мог использовать для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов по России. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Подозреваемый арестован, сотрудничает со следствием и даёт признательные показания, сообщает центр общественных связей ФСБ.
* принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещена в РФ