Бастрыкин ждет доклад об избиении инвалида в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад об инциденте с инвалидом в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что во дворе одного из домов в уральской столице агрессивно настроенный мужчина избил инвалида. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе его расследования и установленных на сегодня обстоятельствах.

Ранее глава СКР поручал доложить о расследовании стрельбы в одном из дворов Екатеринбурга.