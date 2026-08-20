Китай резко увеличил закупки российских зерновых в июле

Китай в июле заметно нарастил закупки российских зерновых. Сильнее всего вырос спрос на пшеницу - ее импорт подскочил в 243 раза по сравнению с июлем прошлого года. Если год назад поставки оценивали в 17,8 тысячи долларов, то теперь - в 4,3 млн долларов, уточнило РИА Новости.

Ячмень тоже стал популярнее: его закупки выросли почти в четыре раза и достигли 12,1 миллиона долларов. Кукурузу китайцы стали покупать активнее - спрос поднялся более чем на треть, траты на нее составили 16,8 миллиона долларов. Вдвое увеличились и поставки овса - до 2,1 млн долларов.

При этом интерес к гречке, наоборот, снизился: закупки этой культуры упали в 1,4 раза, до 4,9 млн долларов.

Сообщалось, что в России цены на зерно идут вниз: за неделю пшеница подешевела на 2-2,8 %, ячмень - на 5,6 %, достигнув минимумов с мая 2024 года; причина - проблемы с отгрузками через порты и резкое падение экспорта. На юге спад еще заметнее: за месяц пшеница третьего класса потеряла 15,4 % стоимости, четвертого - 12 %, ячмень подешевел на 16 %.