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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале суд прекратил дело водителя, избившего таксиста на глазах у пассажиров

На Среднем Урале дорожный конфликт закончился примирением. Уголовное дело в отношении нападавшего водителя прекращено.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел весной на улице Кунавина в Каменске-Уральском. Водитель "Тойота Ярис", заметив такси "Лада Гранта" с пассажирами, начал совершать опасный маневр. Таксист подал звуковой сигнал, чтобы предотвратить столкновение, после чего "Тойота" вернулась в свою полосу.

Когда оба авто остановились на красный сигнал светофора, водитель иномарки вышел, подошел к такси, открыл дверь и нанес другому водителю несколько ударов. Также он высказал оскорбления и угрозы убийством. Итогом стало возбуждение уголовного дела о хулиганстве с применением насилия.

Однако в суде потерпевшие – таксист и пассажиры – попросили закрыть дело. Оказалось, что агрессор возместил им моральный вред и даже принес извинения.

В итоге Синарский районный суд Каменска-Уральского прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В инстанции отметили, что прекращение дела по данному основанию не является реабилитирующим.

Теги: такси, водитель, хулиганство, дело, суд


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