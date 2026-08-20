В ДНР задержали мужчину за незаконный вылов осетров и продажу черной икры

Сотрудники Управления ФСБ по ДНР и Росгвардии остановили незаконную схему с редкими рыбами в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс‑службе министерства молодежной политики региона.

Правоохранители выяснили, что местный житель добыл в Азовском море восемь особей русского осетра - этот вид внесен в Красную книгу России. Еще мужчина продавал черную икру - всего у него нашли 6 килограммов.

Все материалы по делу уже передали в региональное Следственное управление СК России - там решат, какие процессуальные действия провести дальше.

Ранее федеральные власти обратили внимание на массовую гибель рыбы в реках Тюменской области и Югры: руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии Елена Панова сообщила, что до 31 августа Минприроды должно представить в Правительство России доклад об экологическом состоянии рек Тура, Тобол, Исеть и Иртыш.