В Ульяновской области при атаке БПЛА тяжело ранен мужчина

Над территорией Ульяновской области сбиты 11 беспилотников, тяжело ранен мужчина, сообщил губернатор Алексей Русских.

По его словам, расчеты средств ПВО отразили атаку в Новоспасском районе. "Молодой мужчина получил ранение головы. Состояние тяжелое", - написал губернатор в Telegram-канале.

Русских добавил, что разрушений инфраструктуры нет. Ремонтная бригада восстанавливает повреждение опоры ЛЭП, электроснабжение не нарушено.

23 июля БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области. Губернатор сообщал, что в результате удара на объекте начался пожар.