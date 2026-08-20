Трамп объявил "сокрушительную" экономическую изоляцию Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о начал беспрецедентной по своей жесткости экономической кампании против Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети TruthSocial.

По его словам, Тегеран упустил исторический шанс на дипломатическое урегулирование, поэтому теперь Вашингтон переходит к "самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны". Трамп также подчеркнул, что любые страны, решившие оказать поддержку Ирану, столкнутся с жесткими санкционными мерами со стороны США. Он призвал стран-партнеров объединить усилия для нейтрализации "иранской угрозы". Отдельно глава Белого дома подтвердил неизменность курса на недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Накануне стало известно, что Трамп принял решение пересмотреть политику в отношении Ирана. Он распорядился свернуть все переговоры и вместо попыток дипломатического урегулирования перешел к стратегии планомерного удушения иранской экономики. Эксперты полагают, что для усиления давления США могут нанести удар по китайским банкам и нефтеперерабатывающим заводам, которые являются главными покупателями иранской нефти.

При этом на днях телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран продлили соглашение о перемирии, подписанное 18 июня, хотя в начале июля Трамп объявил его недействительным, а Иран также заявляет о том, что оно потеряло значение.