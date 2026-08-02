На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Это превентивная мера. Жителей региона просят сохранять спокойствие, быть бдительными.

"Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112. Помните, в целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни", - говорится в сообщении.