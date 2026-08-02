В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтербеза.



"Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - говорится в сообщении.



Номер вызова экстренных служб — 112.

Также в регионе введен режим "Ковер". В аэропорту "Большое Савино" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.