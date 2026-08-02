В аэропорту Екатеринбурга второй раз за утро введены ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорт Екатеринбург ("Кольцово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отметим, что за сегодняшнее утро данное ограничение вводится второй раз.

В регионе введен режим "Беспилотной опасности".

При встрече с беспилотным летательным аппаратом, необходимо сразу уходить из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

В целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.