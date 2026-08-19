Авито первым в России запретил объявления о "свадебных" голубях

Компания Авито стала первой в стране, кто на уровне премодерации запретил продажу и аренду голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях. Новое правило появилось в ответ на запрос зоозащитников и стало логичным продолжением работы по развитию культуры ответственного отношения к животным на платформе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Компания обновила правила категорий "Животные" и "Услуги" теперь предложения об использовании птиц в праздничных церемониях строго запрещены. Все уже действующие объявления, нарушающие новую норму, будут заблокированы.

Этот шаг стал логичным продолжением системной работы Авито по внедрению стандартов ответственного обращения с животными. Ранее платформа запустила верификацию приютов, зооволонтеров и заводчиков, позволяющую пользователям делать выбор в пользу проверенных организаций, соблюдающих правила содержания животных. А в 2026 году в дополнение к этому был запущен ИИ-сервис "ХвостРадар", который помогает в поиске домашних животных с помощью технологий "компьютерного зрения".

"Некоторое время назад нам написала девушка письмо в почту на общий адрес с просьбой запретить объявления о "свадебных голубях" из гуманных соображений к птицам, которые в большинстве своем погибают после такой церемонии в городской среде. Мы все проверили. К сожалению, это оказалось правдой. Услугу на платформе запретили. И мы надеемся , что теперь о том, как это опасно для птиц, узнает большее число людей. Спасибо нашим неравнодушным пользователям", — рассказали представители Авито.

Зооволонтеры подтверждают: домашние голуби, выпущенные в небе, регулярно оказываются на улицах рядом с ЗАГСами и популярными свадебными локациями. Часто птицы попадают в реабилитационные центры уже истощенными или с травмами. Критически опасны такие церемонии в холодное время года — осенью и зимой, когда неприспособленный к уличной жизни пернатый может замерзнуть насмерть за считанные часы.

"То, что голубь обязательно найдет дорогу домой, — миф, — объясняет кипер центра реабилитации для диких животных "Дикий остров" Анастасия Воробец, — Способность возвращаться к месту содержания формируется у специально подготовленных почтовых (спортивных) голубей. Декоративные птицы, которых часто выбирают для торжеств из-за внешнего вида, такой подготовки могут не иметь. После выпуска они рискуют потеряться, получить травмы, столкнуться с хищниками, истощением и стрессом".

Эксперты подчеркивают, что оказавшаяся на воле птица сталкивается с комплексом угроз. Белый окрас делает ее легкой добычей для хищников, а физическая форма и отсутствие навыков выживания (поиск крова, еды и воды) не идут в сравнение с городскими сизыми голубями. При этом долгие годы услуга по выпуску голубей воспринималась как безобидная традиция, а подобные предложения были широко представлены на различных цифровых площадках.

"Оставшаяся на улице птица сталкивается сразу с несколькими угрозами. Белый окрас делает ее особенно заметной для хищников. По сравнению с городскими сизыми голубями домашняя птица может быть хуже физически подготовлена, не знать мест безопасного ночлега и не уметь быстро находить корм и воду. При этом долгие годы услуги по выпуску голубей на праздниках воспринимались как совершенно обычные: такие предложения можно легко найти на разных площадках. То, что Авито первым в России решил ограничить такие предложения, — важный сигнал для всей отрасли. Мы надеемся, что это поможет изменить отношение к самой традиции и станет нормой рынка", — отмечает организатор приюта для голубей "Орландо", биолог Мария Кочубей.