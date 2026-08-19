Авито первым в России запретил объявления о "свадебных" голубях

19 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Авито первым в России запретил объявления о "свадебных" голубях

Компания Авито стала первой в стране, кто на уровне премодерации запретил продажу и аренду голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях. Новое правило появилось в ответ на запрос зоозащитников и стало логичным продолжением работы по развитию культуры ответственного отношения к животным на платформе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Компания обновила правила категорий "Животные" и "Услуги" теперь предложения об использовании птиц в праздничных церемониях строго запрещены. Все уже действующие объявления, нарушающие новую норму, будут заблокированы.

Этот шаг стал логичным продолжением системной работы Авито по внедрению стандартов ответственного обращения с животными. Ранее платформа запустила верификацию приютов, зооволонтеров и заводчиков, позволяющую пользователям делать выбор в пользу проверенных организаций, соблюдающих правила содержания животных. А в 2026 году в дополнение к этому был запущен ИИ-сервис "ХвостРадар", который помогает в поиске домашних животных с помощью технологий "компьютерного зрения".

белые голуби, небо, мир, благовещение(2023)|Фото: https://t.me/babushkin30

"Некоторое время назад нам написала девушка письмо в почту на общий адрес с просьбой запретить объявления о "свадебных голубях" из гуманных соображений к птицам, которые в большинстве своем погибают после такой церемонии в городской среде. Мы все проверили. К сожалению, это оказалось правдой. Услугу на платформе запретили. И мы надеемся , что теперь о том, как это опасно для птиц, узнает большее число людей. Спасибо нашим неравнодушным пользователям", — рассказали представители Авито.

Зооволонтеры подтверждают: домашние голуби, выпущенные в небе, регулярно оказываются на улицах рядом с ЗАГСами и популярными свадебными локациями. Часто птицы попадают в реабилитационные центры уже истощенными или с травмами. Критически опасны такие церемонии в холодное время года — осенью и зимой, когда неприспособленный к уличной жизни пернатый может замерзнуть насмерть за считанные часы.

"То, что голубь обязательно найдет дорогу домой, — миф, — объясняет кипер центра реабилитации для диких животных "Дикий остров" Анастасия Воробец, — Способность возвращаться к месту содержания формируется у специально подготовленных почтовых (спортивных) голубей. Декоративные птицы, которых часто выбирают для торжеств из-за внешнего вида, такой подготовки могут не иметь. После выпуска они рискуют потеряться, получить травмы, столкнуться с хищниками, истощением и стрессом".

голуби(2017)|Фото: Накануне.ru

Эксперты подчеркивают, что оказавшаяся на воле птица сталкивается с комплексом угроз. Белый окрас делает ее легкой добычей для хищников, а физическая форма и отсутствие навыков выживания (поиск крова, еды и воды) не идут в сравнение с городскими сизыми голубями. При этом долгие годы услуга по выпуску голубей воспринималась как безобидная традиция, а подобные предложения были широко представлены на различных цифровых площадках.

"Оставшаяся на улице птица сталкивается сразу с несколькими угрозами. Белый окрас делает ее особенно заметной для хищников. По сравнению с городскими сизыми голубями домашняя птица может быть хуже физически подготовлена, не знать мест безопасного ночлега и не уметь быстро находить корм и воду. При этом долгие годы услуги по выпуску голубей на праздниках воспринимались как совершенно обычные: такие предложения можно легко найти на разных площадках. То, что Авито первым в России решил ограничить такие предложения, — важный сигнал для всей отрасли. Мы надеемся, что это поможет изменить отношение к самой традиции и станет нормой рынка", — отмечает организатор приюта для голубей "Орландо", биолог Мария Кочубей.

Теги: Авито, голуби, свадьба


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети