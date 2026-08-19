19 Августа 2026
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Общество За рубежом
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

В Хорватии по делу о подрыве "Северных потоков" задержан украинец

В Хорватии задержали украинца, предположительно, участвовавшего в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

Некий Владимир Ж. (возможно также З.) задержан в городе Пула на основании европейского ордера на арест, пишет ТАСС. Ожидается, что он будет передан германской стороне. Мужчина подозревается в совершении взрыва в составе группы лиц, диверсии и разрушении сооружений.

По данным следствия, задержанный является профессиональным водолазом. Он якобы входил в число лиц, установивших взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море.

30 июня Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею К., подозреваемому в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".

Теги: хорватия, украинец, северные потоки


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