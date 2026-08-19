Небоскреб Wildberries опередит по высоте башню "Федерация"

80-этажный бизнес-центр "Багратион", который строит компания RWB (объединенная Russ и Wildberries), будет на 40 метров выше запланированного. Об этом пишет портал Msk1 со ссылкой на документацию по проекту.

Согласно этим данным, высота верхней точки небоскреба составит 439,7 метров (изначально планировалось 398 метров). Крыша будет на десятки метров выше башни "Восток" комплекса "Федерация" (374 м).

Эксперты оценивают строительство "Багратиона" примерно в 60 млрд рублей. У небоскреба будет 80 надземных этажей и шесть подземных (паркинг), а его общая площадь составит 202 674 кв. м.

Башню должны сдать в третьем квартале 2030 году, а в 2031-м туда перенесут штаб-квартиру компании. Внутри разместятся офисы на 17 тысяч сотрудников, кафе, рестораны, смотровая площадка, спа-комплекс и фитнес с 50-метровым бассейном с видом на "Москва-Сити".

Отметим, строительство небоскреба идет на фоне атак беспилотников на склады компании и последовавших выплат продавцам, товары которых сгорели.

С середины июля украинские БПЛА повредили порядка десяти складов компании Wildberries, нарушив работу и нанеся ущерб десяткам тысяч малых предприятий, продающих товары и услуги на этой платформе. Ранее сообщалось, что компания Wildberries & Russ, управляющая маркетплейсом Wildberries, на неопределенный срок заморозила инвестиционную программу и приостанавливает переговоры о покупке новых активов.