Вал ошибок: в конгрессе США стали использовать ИИ для разработки законопроектов

В американском конгрессе началось то же, что и в компаниях по всему миру: законодатели все чаще стали использовать искусственный интеллект (ИИ) для написания законопроектов. И, как следствие, в законопроектах стали появляться вопиющие ошибки.

Как пишет Politico, документы теперь нередко содержат фактические ошибки, юридически безграмотные вещи и некорректные отсылки к существующей нормативной базе, чего нет, когда законодатели создают документы самостоятельно. Однако соблазну облегчить себе работу никто противостоять не в силах. Сотрудники аппарата Палаты представителей подтверждают, что использование ChatGPT и Claude стало обычным делом.

Специалисты Управления законодательного совета бьют тревогу. По их словам, исправление "галлюцинаций" ИИ отнимает гораздо больше ресурсов, чем написание текста с чистого листа. Об этом давно говорят многие эксперты. Так, Даниэль Шуман из American Governance Institute отмечает, что нейросети не способны уловить тонкие юридические различия, что чревато серьезными правовыми последствиями и судебными тяжбами. А законопроекты с помощью нейросетей стали "штамповать" в гораздо бóльших объемах.

Член СПЧ и разработчик ИИ Игорь Ашманов говорит, что некоторые российские законодатели тоже пишут законопроекты с помощью ChatGPT. В итоге в США информация об этом "улетает" раньше, чем об этом узнает помощник этого депутата или сенатора.