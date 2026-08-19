Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА

Участок трассы "Таврида " (с 271 по 275 км) перекрыт из-за обнаружения там украинских беспилотников, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, также временно перекрыта улица Чернореченская (от поселка Водоканал до развилки в районе Верхнесадового). Кроме того, ограничено движение по дороге "Штурмовое-Хмельницое".

Ранее Развожаев сообщил, что ночью военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ, нейтрализованы 13 беспилотников. Пострадавших нет. Поступила информация о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города.