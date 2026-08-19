Актовый зал гимназии "Арт-Этюд" будет на уровне лучших концертных залов Екатеринбурга

19 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

Актовый зал гимназии "Арт-Этюд" будет на уровне лучших концертных залов Екатеринбурга

В Екатеринбурге полным ходом идет строительство гимназии "Арт-Этюд" на Эльмаше.

Подрядчик – строительный холдинг "Атом" – строго соблюдает условия контракта и сроки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, на площадке ведутся все виды работ – по фасаду, кровле, остеклению, устройству алюминиевых витражей, прокладке инженерных сетей и т.д.

Особенностью гимназии является сочетание общеобразовательной программы с углубленным изучением художественных дисциплин – музыки, танцев. Для занятий различными видами искусств здесь предусмотрены специальные классы и мастерские.

Строительная площадка гимназии "Арт-Этюд" на Эльмаше(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

"Сердце школы – актовый зал на 600 мест с профессиональной сценой, где ученики будут давать отчетные концерты, – уже выполнен на уровне лучших концертных залов Екатеринбурга. Галерея сцены, обслуживающие мостики, подвесные системы были согласованы в количестве, объеме и местоположении с руководством школы, которое будет эксплуатировать здание. Выполнен акустический расчет зала для достижения необходимого результата, на этапе чистовой отделки появятся акустические панели на стенах и потолке. Также в ряде музыкальных классов под стяжку пола заложен звукоизоляционный материал, обеспечивающий оптимальную акустику", - рассказал руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Александр Прокопович.

По стандарту строительного холдинга "Атом", еще на этапе черновых работ в школе создают шоу-рум – он появится в будущем струнном и джазовом классах. Здесь воплощены все решения, предусмотренные дизайн-проектом, можно оценить и своевременно откорректировать цветовые сочетания, фактуры.

Строительная площадка гимназии "Арт-Этюд" на Эльмаше(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Ведутся работы и на прилегающей территории школы: строители занимаются устройством футбольного поля, а также работают с ландшафтом. Перепады высот на территории школы достигают четырех метров, здесь делают подпорные стенки, лестницы, амфитеатр.

Значительную часть территории займет спортивный блок: помимо футбольного поля здесь будут площадки для занятий баскетболом, волейболом. Ввод объекта в эксплуатацию по условиям контракта запланирован на 2028 год.

Теги: Арт-Этюд, строительство, гимназия, актовый зал, Атом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети