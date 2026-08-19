Актовый зал гимназии "Арт-Этюд" будет на уровне лучших концертных залов Екатеринбурга

В Екатеринбурге полным ходом идет строительство гимназии "Арт-Этюд" на Эльмаше.

Подрядчик – строительный холдинг "Атом" – строго соблюдает условия контракта и сроки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, на площадке ведутся все виды работ – по фасаду, кровле, остеклению, устройству алюминиевых витражей, прокладке инженерных сетей и т.д.

Особенностью гимназии является сочетание общеобразовательной программы с углубленным изучением художественных дисциплин – музыки, танцев. Для занятий различными видами искусств здесь предусмотрены специальные классы и мастерские.

"Сердце школы – актовый зал на 600 мест с профессиональной сценой, где ученики будут давать отчетные концерты, – уже выполнен на уровне лучших концертных залов Екатеринбурга. Галерея сцены, обслуживающие мостики, подвесные системы были согласованы в количестве, объеме и местоположении с руководством школы, которое будет эксплуатировать здание. Выполнен акустический расчет зала для достижения необходимого результата, на этапе чистовой отделки появятся акустические панели на стенах и потолке. Также в ряде музыкальных классов под стяжку пола заложен звукоизоляционный материал, обеспечивающий оптимальную акустику", - рассказал руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Александр Прокопович.

По стандарту строительного холдинга "Атом", еще на этапе черновых работ в школе создают шоу-рум – он появится в будущем струнном и джазовом классах. Здесь воплощены все решения, предусмотренные дизайн-проектом, можно оценить и своевременно откорректировать цветовые сочетания, фактуры.

Ведутся работы и на прилегающей территории школы: строители занимаются устройством футбольного поля, а также работают с ландшафтом. Перепады высот на территории школы достигают четырех метров, здесь делают подпорные стенки, лестницы, амфитеатр.

Значительную часть территории займет спортивный блок: помимо футбольного поля здесь будут площадки для занятий баскетболом, волейболом. Ввод объекта в эксплуатацию по условиям контракта запланирован на 2028 год.