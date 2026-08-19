В селе Упорово построены канализационные очистные сооружения

В селе Упорово построены канализационные очистные сооружения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Коммунальный объект получил заключение о соответствии проектной документации. Госстройнадзор по Тюменской области подтвердил готовность объекта к вводу в эксплуатацию. Сейчас предстоит оформить необходимые документы и подготовить очистные к приему сточных вод.

Строительство КОС в селе Упорово началось в марте 2024 года. Подрядная организация "Росводоканал Тюмень" смонтировала: 35 блоков биологической очистки, станцию приема стоков от машин-ассенизаторов, административно-бытовое здание, приемное технологическое отделение с подземными резервуарами.

Современный объект обеспечит качественную очистку до 1500 кубометров сточных вод в сутки от мусора, биологических и химических загрязнений, что полностью покроет потребности округа.

По улицам села проложено около 10 км канализационных коллекторов, по которым стоки от домов и административных зданий будут перекачивать на очистку.

"Запуск новых очистных сооружений в эксплуатацию – это сложный процесс как с точки зрения выстраивания технологии очистки, так и по оформлению всех необходимых документов. В первую очередь, нужно подключить потребителей, чтобы жители села смогли пользоваться услугой централизованного водоотведения. Стабильный приток стоков даст возможность настроить биологическую очистку. По опыту это занимает от полугода до года", - считает директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Очистные сооружения в Упорово построены за счет бюджета Тюменской области. Подобный объект также возводят в Юргинском округе. Заключенные в 2025 году концессионные соглашения позволят построить и реконструировать еще 16 КОС в 13 муниципалитетах Тюменской области уже с участием частного капитала. Эта работа направлена на очистку канализационных стоков для сохранения экологического благополучия региона.