18 Августа 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

"Водитель отвлекся на ребенка". В ГАИ раскрыли подробности ДТП, в котором погиб полугодовалый ребенок

Стали известны подробности ДТП на 184-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень, в котором погиб пятимесячный ребенок. В салоне находились 36-летняя мать мальчика, его трехлетний брат и 34-летний отец, который вел машину.

Трагедия произошла 17 августа. Выбрав небезопасную скорость, мужчина потерял контроль над управлением и съехал с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. В этот момент из салона вылетел маленький мальчик, который погиб на месте еще до прибытия "скорой". Травмы различной степени тяжести получили сам водитель, его супруга 1991 г.р. и их трехлетний сын.

По уточненным данным, водитель - житель ХМАО, во время движения отвлекся на ребенка, сидевшего сзади, из-за чего и потерял контроль над управлением. Уже на месте автоинспекторы установили, что все пассажиры и сам водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Старший ребенок находился в салоне без детского кресла, хотя удерживающее устройство имелось, но не использовалось по назначению, а младенец перевозился в автолюльке, но также не был зафиксирован ремнями, что и привело к трагедии.

Выжившие получили тяжелые травмы головы и были госпитализированы в Пышминскую ЦРБ. Освидетельствование подтвердило, что водитель был трезв. За рулем он ездит уже 13 лет, за которые 72 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, в настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция вновь обращается ко всем водителям: безопасность детей в автомобиле – это исключительно зона ответственности взрослых. Использование детских кресел и ремней безопасности не является формальностью, а единственным способом сохранить жизнь при экстренной ситуации. Соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь от управления и помните – цена секундной невнимательности может быть слишком высокой.

Теги: ДТП, ГИБДД, младенец, ребенок


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