В Нижневартовске произошло серьезное ДТП с участием кареты "скорой помощи"

В Нижневартовске сегодня днем на перекрестке улиц Интернациональной и Нефтяников произошло серьезное ДТП с участием кареты "скорой помощи", сообщает N1.

По предварительным данным очевидцев, в аварии пострадали пять человек. Двоих - водителя и пассажира одного из легковых автомобилей - увезла машина реанимации.

По словам очевидцев, водитель серебристого авто остановился, чтобы пропустить "скорую", которая ехала с проблесковыми маячками. Другой водитель на темной машине не уступил дорогу. "Скорая" задела его по касательной, а основной удар пришелся в водительское место серебристого автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются.