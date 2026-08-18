В России падает число угонов и краж автомобилей: эксперты назвали причины и новые тренды

В России снижается число угонов и краж авто. За первое полугодие 2026 года зафиксировали 2,18 тысячи краж - на 12,9 % меньше, чем год назад. Угонов стало меньше на 19,7 % (3,65 тысячи случаев). Всего с начала года - свыше 5,8 тысячи инцидентов, что тоже ниже прошлогоднего уровня.

В регионах динамика разная: в Нижегородской области хищений стало меньше на 38,2 %, в Иркутской - на 29 %, в Забайкальском крае - на 18 %. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2010 года автокраж в столице стало в 47 раз меньше.

Снижение связывают с камерами видеонаблюдения и сокращением промзон, где раньше разбирали машины. Страховщики добавляют: мешают ограничения на границах и современные противоугонные системы.

Угонщики чаще нацеливаются на грузовой транспорт ("Газели" Next, фургоны FAW) и китайские авто (Solaris HS, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Haval Jolion). Впервые угонов китайских машин стало больше, чем отечественных.

Прогноз о росте угонов ради запчастей не оправдался - помогла плотная сеть камер в крупных городах.