IV Международный буддийский форум проходит в Кызыле - столице республики Тыва

Уже 13 августа в столицу Тувы начали прибывать волонтёры IV Международного буддийского форума: для осуществления важной миссии по помощи в проведении этого масштабного мероприятия.

Глава республики Владислав Ховалыг провёл личную встречу с волонтёрами, в ходе которой выразил уверенность, что добровольцы, откликнувшиеся из 43 регионов России, помогут республике достойно встретить и принять гостей из десятков стран мира. Отметим, что заявок на волонтерство было очень много — из 1400 заявок отбор прошли всего 350 человек из 43 регионов России.

Форум, проходящий в эти дни в столице Тувы - Кызыле уже стал значимым духовным и культурным событием, которое объединило лам, ведущих ученых-буддологов, деятелей культуры, паломников не только из регионов России, но и из-за рубежа. Его тема — «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества».

На церемонии открытия IV Международного буддийского форума было зачитано обращение Президента Владимира Путина к его участникам.

Также в первый день работы форума прошло открытие первой публичной экспозиции скифских сокровищ из кургана Чинге-Тей в Национальном музее Тувы.

«Тува вновь подтверждает статус центра древнейшей культуры и истории. <...> Жители и гости республики могут своими глазами увидеть бесценные буддийские реликвии и легендарные сокровища скифского кургана Чинге-Тей I», - написал в своём блоге Глава Тувы Владислав Ховалыг.

Стоит напомнить, что глава республики лично контролировал ход подготовительных работ по организации форума. Он неоднократно пояснял в своём блоге: всё, что сейчас делается, - не просто декорации к международному событию, а и вклад в развитие региона. Масштабные подготовительные работы в преддверии форума по инициативе Главы Тувы Владислава Ховалыга были развёрнуты по всему городу: ремонтировались дороги, обновлялись фасады зданий, благоустраивались общественные пространства. В результате к дню открытия форума город не просто похорошел – он стал комфортнее для гостей и жителей.

А первый день IV Международного буддийского форума завершился масштабным театрализованным представлением «Колыбель Вселенной кочевников». Более 4,5 тысяч зрителей собрались на трибунах обновлённого стадиона имени 5-летия Советской Тувы, чтобы воочию увидеть грандиозное танцевальное зрелище, в котором переплелись мифы, легенды и исторические факты, раскрывающие культурное наследие Тувы. Прямую трансляцию вёл телеканал «Тува24».

Представление, построенное вокруг ключевых исторических точек, последовательно показало основные этапы развития региона — от древних кочевых культур до жизни в составе крупных империй и современного периода. Действие развернулось на открытом пространстве стадиона. Вся сцена и поле превратились в масштабную декорацию, и задачей артистов было донести смысл каждой эпохи через пластику, музыку и движение, используя для взаимодействия с аудиторией всю площадь стадиона. Шоу было насыщено яркими визуальными эффектами: светом, пиротехникой, сменой картин, а также роскошными костюмами. Над проектом работала большая межрегиональная постановочная группа, состоявшая из специалистов в области художественного и производственного креатива. В шоу задействованы специально приглашённые артисты Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» и ведущие творческие коллективы региона. В представлении участвовали четыре сотни человек из районов республики. Общее количество участников шоу «Колыбель Вселенной кочевников» - 828 человек, включая 77 юных борцов.

Представление «Колыбель Вселенной кочевников» произвело сильнейшее впечатление на зрителей и гостей праздника. А 18 августа на стадионе имени 5-летия Советской Тувы состоится повтор театрализованного представления.

В рамках рабочей программы Международного буддийского форума состоялась рабочая встреча Владислава Ховалыга, Бату Хасикова и Алексея Цыденова. Главы регионов единодушно подчеркнули, что нужно сохранять и развивать форум как площадку для диалога и объединения народов и государств. Главы трех российских регионов – Тувы, Калмыкии и Бурятии, где буддизм является основным вероисповеданием, обсудили его потенциал для совершенствования самых разных областей жизни, от медицины и образования до налаживания международных связей.

Работа IV Международного буддийского форума в Кызыле продолжается.