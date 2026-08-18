Зампред правления одного из крупнейших банков Крыма погиб в ДТП в Москве

ДТП с участием машины скорой помощи и мотоцикла произошло в центре Москвы.

По данным столичной Госавтоинспекции, столкновение произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9. Автомобиль скорой помощи принадлежит частной медицинской организации, сообщает ТАСС.

В результате аварии погиб заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Mash пишет, что банкир ехал по Тверской-Ямской. Когда он перестраивался на большой скорости из крайнего правого в крайний левый ряд через все полосы, его мотоцикл столкнулся с каретой скорой помощи, которая двигалась по встречке, сообщает телеграм-канал.

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма и Севастополя. 50-летний Ларин отвечал в организации за информационную безопасность, IT, риск-менеджмент и смежные операции.