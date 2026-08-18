Основателя турагентства "Глобал" в Верхней Пышме осудили за обман 23 клиентов

Верхнепышминский городской суд вынес приговор основательнице турагентства "Глобал" Светлане Енбаевой, обманувшей 23 своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с 2023 по 2025 годы Енбаева от имени ООО "Глобал" заключала договоры с клиентами, однако переданные ей деньги туроператорам не перечисляла, а туристические услуги так и не оказала. Все похищенные средства она забирала себе и использовала по собственному усмотрению. Но и на суде подсудимая так и не признала свою вину, заявив, что умысла на хищение не имела.

Енбаевой предъявлено обвинение в совершении 12 преступлений, квалифицированных по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину" и 11 преступлений – по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".

Суд признал Светлану Енбаеву виновной и, путем частичного сложения, назначил ей 4,5 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.