В тюменском "Градостроителе" помогают ветеранам СВО и их семьям

В тюменском реабилитационном центре "Градостроитель" помогают ветеранам СВО и их семьям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Военнослужащий Михаил получил ранение на передовой в феврале 2024 года. В результате военнослужащему ампутировали обе ноги и установили протезы. Вернувшись домой, в Тюменскую область, мужчина начал проходить курс восстановления в реабилитационном центре "Градостроитель".

Бойцу назначили комплексное восстановление: физиотерапию для спины и нижних конечностей, восстанавливающий массаж, индивидуальные занятия с инструктором по ЛФК, психологическую поддержку, уникальные процедуры, направленные на борьбу с фантомными болями.

Также специалисты центра оказали помощь супруге Михаила. У женщины диагностированы проблемы со спиной, и пока муж восстанавливался после ранения, она проходила курс лечения.

"Мы создаем индивидуальные программы реабилитации для ветеранов СВО и их семей, используя передовые физиотерапевтические комплексы, тренажеры с биологической обратной связью и методики лечебной физкультуры. Наша мультидисциплинарная команда – эрготерапевты, физические терапевты и психологи – работает над каждым аспектом восстановления, чтобы вернуть пациентам полноценное качество жизни", - заявил заведующий реабилитационной службой центра Андрей Овчинников.