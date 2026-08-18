Депутаты "Новых людей" хотят запретить отключать ЖКХ без судебного решения

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице‑спикером Владиславом Даванковым предложили защитить жильцов от отключения коммунальных услуг без суда. Они направили обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину - документ есть у РИА Новости.

Парламентарии хотят поменять пункты 117-120 Правил № 354: по их идее, отключать ресурсы можно только после того, как вступит в силу судебный приказ или решение о взыскании долга. Депутаты считают, что отключение услуги сильно усложняет жизнь, поэтому основанием должна быть именно подтвержденная судом задолженность, а не просто расчет поставщика.

Еще депутаты предлагают обязать исполнителя отдельно уведомлять человека после вступления судебного акта в силу. В уведомлении надо указать сумму долга, которую признал суд, и срок, за который можно добровольно все оплатить либо оформить рассрочку.

Авторы инициативы уверены: так получится избежать отключений из‑за ошибок в расчетах. При этом люди по‑прежнему будут обязаны платить вовремя - мера должна сбалансировать дисциплину и защиту прав жильцов.

Сообщалось, что в Тюменской области жителям 179 квартир сделали перерасчет платы за ЖКХ - им вернули более 2 млн рублей: управляющие компании с января 2026 года без согласия жильцов и собрания собственников незаконно повысили плату за содержание общего имущества на 5 %, включив в нее НДС.