"Яндекс Музыка" начнет маркировать ИИ-контент

"Яндекс Музыка" планирует внедрить систему маркировки ИИ-контента. Компания уже ведет консультации с правообладателями и занимается сбором сведений о треках, сгенерированных алгоритмами. При этом речь идет только о маркировке, а не о создании отдельных разделов или плейлистов для ИИ-музыки. Это рассматривается как способ повышения прозрачности и информирования аудитории.

Инициатива вызвала бурное обсуждение в музыкальной среде. Многие считают это правильным. Некоторые придерживаются более радикальной позиции - что ИИ-музыке вообще не место в общих чартах с людьми. Это совершенно отдельный вид контента, для которого необходимы отдельные площадки, чтобы слушатель осознанно шел туда с целью слушать именно сгенерированные композиции.

Руководитель лаборатории прикладного искусственного интеллекта СПб ФИЦ РАН Максим Абрамов говорит, что, по независимым оценкам, на "Яндекс Музыке" доля треков с признаками ИИ уже превышает 36%. На платформу ежедневно загружаются десятки тысяч полностью сгенерированных композиций.

Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин пишет, что лишь 3% людей способны безошибочно определить, что композиция сгенерирована нейросетью, и многие продюсеры на этом очень много зарабатывают.

