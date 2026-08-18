"Яблоко" не попадет в бюллетень на думских выборах

Центризбирком исключил партию "Яблоко" из бюллетеня на выборах в Госдуму девятого созыва. Теперь в федеральном списке будет 10 партий, сообщает ТАСС.

Решение связано с вердиктом Верховного суда: он подтвердил отмену регистрации федерального списка "Яблока". Все началось 10 августа, когда суд первой инстанции удовлетворил иск партии "Родина". 17 августа апелляция отклонила жалобу "Яблока" и оставила решение в силе.

Второй номер, который "Яблоко" получило по жеребьевке, никому не передадут. Остальные партии сохранят свои места: на первом - "Единая Россия", на третьем - ЛДПР, дальше идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди" (с 4‑го по 11‑й номера).

Впервые в истории думских выборов в федеральном бюллетене будет ровно 10 партий. Для сравнения: в 1993 году в списке было 13 партий и блоков, в 1995‑м - 43, в 2007‑м - 11, а в 2016 и 2021 годах - по 14 партий.

Ранее Верховный суд оставил в силе решение о снятии партии "Яблоко" с выборов в Госдуму: апелляционная коллегия заслушала доводы сторон - истцы просили изменить мотивировочную часть решения из‑за якобы имевшего места нарушения законодательства об интеллектуальной собственности.