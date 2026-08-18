Посол Японии в Москве прибыл в МИД после того, как был вызван ранее

Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в МИД РФ, куда был вызван ранее, но не явился.

Автомобиль дипломата подъехал к зданию министерства на Смоленской площади, сообщает РИА Новости. Посол проигнорировал вопросы журналистов, проследовав в дипведомство без комментариев.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в МИД был вызван посол Японии в Москве после слов Токио о поездке Путина на Итуруп, однако дипломат по неясным причинам приехать не смог. Лавров подчеркнул, что посол все-таки должен явиться, чтобы ему объяснили, как нужно вести работу в стране пребывания.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что после слов Лаврова посол "резко почувствовал себя лучше" и прибудет в министерство 18 августа.