Тайвань выплатит всем гражданам "дивиденды от ИИ"

Президент Тайваня Уильям Лай анонсировал выплату 10 тыс. тайваньских долларов (около 300 долларов США) наличными в 2027 году благодаря высоким темпам экономического роста, деньги уже заложены в бюджете. По его словам, каждый получит свою долю "дивидендов от искусственного интеллекта" (ИИ).

По последним данным, экономика острова демонстрирует более высокие темпы роста, чем прогнозировалось, сказал он. Третий квартал подряд ВВП растет двузначными темпами - сейчас это 14-15%. Прогноз экономического роста на год повышен до 11%, что станет самым высоким показателем за 39 лет. Это объясняется хорошо работающими производственными цепочками поставок в области полупроводников, ИТ и обрабатывающей промышленности, поскольку растущий глобальный спрос на ИИ, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы привел к росту заказов, экспорта и инвестиций.

Расходы тайваньских властей увеличились в два раза за десятилетие, что отражает возросший потенциал Тайваня, подчеркнул Лай. Это позволит дополнительно финансировать развитие инфраструктуры и стимулировать экономический рост. "Пусть технологии стимулируют экономику, экономика укрепляет государство, а национальный прогресс возвращается в повседневную жизнь людей", - сказал тайваньский президент.

Интересно, что население Тайваня составляет примерно 1,5% населения всего Китая, но ВВП Тайваня около 8% ВВП Китая.