СМИ: Россия научилась перехватывать почти все крылатые ракеты "Фламинго"

Российские военные научились эффективно противостоять украинским ракетам "Фламинго", которые до недавних пор были серьезнейшей угрозой для тыловых районов России. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Секрет успеха кроется в использовании самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Они выступают в роли "глаз" ПВО, выявляя ракеты на малых высотах гораздо раньше, чем это делают стационарные радары. С июля, когда эти самолеты начали активно патрулировать маршруты вероятных атак, результативность перехватов резко возросла.

Аналитики отмечают, что из 11 ракет, запущенных Киевом за последний месяц, 10 были сбиты. Даже попытки поразить удаленные цели, как это было 6 августа в Тюменской области, заканчиваются неудачей. Для сравнения, в начале лета ВСУ удавалось наносить точечные удары по заводам в Чебоксарах и Кировской области, однако сейчас "Фламинго" почти не долетают до целей.

Эти ракеты были анонсированы в августе 2025 года, имеют дальность полета до 3000 км и способны нести боевую часть весом более одной тонны. Эксперты издания Defense Express идентифицировали их как крылатые ракеты FP-5.

Впрочем, отмечается, что парк российских самолетов А-50У сильно сократился из-за боевых потерь и повреждений, а наладить выпуск новых машин в условиях жестких западных санкций Россия пока не может.