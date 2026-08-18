В Екатеринбурге "накрыли" бордель, маскирующийся под медицинский центр

В Екатеринбурга нашли очередное заведение, оказывающее интимные услуги, правда, на этот раз оно было замаскировано под медицинский центр. Об этом в своих соцсетях сообщил член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Бордель, который накануне "накрыли" силовики, располагался в микрорайоне ВИЗ на первом этаже дома по ул. Татищева, 100. Ранее в этом помещении работал медицинский центр, от которого осталась вывеска, а до недавнего момента – проститутки из Челябинска, приезжающие на работу в Екатеринбург по вахте.

"За несколько лет общественной деятельности, мы, честно сказать, видели многое. Но такое – впервые. Проститутки были не первой свежести, совсем не модельной внешности и параметров. В помещениях, где они проживали, был жуткий срач – раскиданные вещи, мусор (с кучей пакетов из-под фастфуда), бутылки из-под алкоголя", –

рассказал Чукреев.

Своих клиентов бордель заманивал липовыми фото молодых девушек, которые на деле там не работали. Расценки начинались с 5 тыс. рублей.

Накануне сотрудники отдела полиции №9 задержали и отвезли в участок пятерых девушек, а также изъяли микрофоны, с которых велось общение с клиентами. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией".

Ранее мы писали о еще двух борделях: в одном напаивали клиентов, разводя на более дорогие услуги и заставляя писать расписки, а в другом – снимали во время их визитов и, возможно, выкладывали на вебкам-сайты