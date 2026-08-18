"Уралкалий" стал победителем Первой Спартакиады Группы "Уралхим"

Компания "Уралкалий" одержала победу на Первой Спартакиаде Группы "Уралхим", которая прошла 14-15 августа в Москве на территории "Олимпийской деревни-80", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В Спартакиаде приняли участие 14 команд, представляющих разные бизнес-единицы Группы. За два спортивных дня участники разыграли 121 комплект медалей в 18 видах спорта. Команду "Уралкалия" представили 76 сотрудников. По итогам соревнований спортсмены компании заняли первое место в общекомандном зачете.

Программа Спартакиады включала командные, индивидуальные, силовые и киберспортивные дисциплины: футбол 6×6, перетягивание каната, легкую атлетику, плавание, настольный и большой теннис, шахматы, дартс, армрестлинг, гиревой спорт, подтягивания, отжимания, жим лежа, кроссфит, а также соревнования по Dota2, Counter-Strike2, EA FC 26 и "Мир Танков".

Для участников Спартакиады были организованы проживание, питание и проезд к месту проведения соревнований.

Корпоративный спорт — это про людей, их энергию и желание быть в движении, отметил директор по внешней социальной политике и спорту АО "ОХК "Уралхим" Радмир Габдуллин.

"Мы создаем возможности, чтобы все сотрудники "Уралхима" могли встретиться вне работы, проявить себя в спорте и почувствовать командный дух. В соревнованиях приняли участие представители разных профессий и предприятий, но всех объединило стремление к результату и поддержка друг друга. Уверен, что Спартакиада станет хорошей традицией и получит продолжение в следующих спортивных проектах Группы", - заявил он.

Инженер-маркшейдер отдела по маркшейдерскому мониторингу СКРУ-2 ПАО "Уралкалий" Алина Вольф отметила, что это были насыщенные дни.



"На таких соревнованиях чувствуешь: мы все — одна команда! На Первой Спартакиаде "Уралхима" я выступила в кроссфите, легкой атлетике и отжиманиях, завоевав две золотые и две серебряные медали. В личном зачете по итогам Спартакиады заняла второе место. А в свободное время мы с коллегами успели погулять по Москве. Получились насыщенные два дня, которые объединили спорт, командную работу и новые впечатления" - поделилась впечатлениями Алина Вольф.