Бречалов отказался участвовать в выборах депутатов Госдумы

Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов не будет баллотироваться в Госдуму.

Он исключён из списка. Решение принято сегодня, 17 августа, на 39 заседании ЦИК России, сообщает пресс-служба комиссии.

29 июля стало известно о том, что Бречалов, возглавлявший Удмуртию с 2017 г., покидает пост. Его сменщицей стала Ольга Абрамова. Она в 2018-24 гг. была министром сельского хозяйства Удмуртии, также выполняла обязанности вице-премьера правительства республики. С 2024 г. – советник министра сельского хозяйства России. Бречалов без работы оставался недолго. Вскоре после отставки он возглавил консалтинговую компанию "Апекс".