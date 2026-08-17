На Урале по делу об о налёте на 85-летнюю пенсионерку арестованы двое

В Тавде двое местных жителей, 43-летний Владимир Желдак и 51-летний Андрей Грязнов, арестованы по делу о хищении денег у землячки.

По версии следствия, преступление совершено ночью 14 августа. Пьяные налётчики проникли в квартиру 85-летней женщины и похитили не менее 3 тыс. руб. Они арестованы на два месяца, по 14 октября включительно, говорится в канале в "Максе" судов Свердловской области.

По данным главы пресс-службы областного УМВД Валерия Горелых, у налётчиков кончились деньги. После этого они решили навестить знакомую пенсионерку. Чтобы та их не узнала, гости надели на лица самодельные балаклавы.

"Потерпевшая не запирала входную дверь, поскольку самостоятельно обслуживать себя не может и пользуется услугами социальных работников. Этим обстоятельством и воспользовались налётчики", - отметил Горелых.

Важной деталью, которая помогла оперуполномоченным в розыске жуликов, стал крестик с иконкой и татуировки в виде звезд на груди одного из нападавших, уточнил он.