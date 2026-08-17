Шлосберг* получил 11 лет и месяц

В Пскове областной суд наказал политика Льва Шлосберга*.

Приговор вынесен по делу о дискредитации армии России и о фейках о ней. Он получил 11 лет и месяц колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Лев Шлосберг – политический и общественный деятель, член федерального Политического комитета и заместитель председателя партии "Яблоко". Начиная с 1990-х годов, регулярно участвовал в региональных и федеральных выборах. 16 июня 2023 г. признан иноагентом.

* признан в России иноагентом