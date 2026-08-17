В Астраханской области возобновляют режим реализации топлива по чётным и нечётным дням с привязкой к госномерам автомобилей

Игорь Бабушкин провел очередное заседание оперативного регионального штаба по топливообеспечению региона. Как губернатор сообщил на своих страницах в соцсетях, на очередном заседании оперативного штаба по предложению ЛУКОЙЛа и Газпрома принято решение возобновить режим реализации топлива по чётным и нечётным дням с привязкой к государственным регистрационным номерам автомобилей.

Кроме того, АЗС, реализующие бензин АИ-92 и АИ-95, продолжат работу по графикам. Как отметил Игорь Бабушкин, это необходимо для того, чтобы концентрировать имеющиеся объёмы топлива на определённых станциях, а не распределять их малыми партиями по всей сети.

Также было определено, как и ранее, к работе снова подключить органы правопорядка. Сотрудники ДПС и ППС будут дежурить на станциях и на прилегающих магистралях во избежание конфликтных ситуаций.

План работы заправок будет публиковаться ежедневно в социальных сетях и СМИ.

"Прошу всех астраханцев отнестись к данным решениям с пониманием. Сегодня мы находимся в непростой фазе, это временные сложности, но, как и ранее, нам удастся их преодолеть", - подчеркнул Игорь Бабушкин..