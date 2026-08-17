ВТБ усиливает защиту клиентов

Теперь если во время сессии в ВТБ Онлайн кто-то попытается войти в аккаунт клиента с другого устройства, владелец счета сразу получит уведомление. В один клик можно завершить все активные сессии и мгновенно заблокировать доступ для злоумышленников.

Новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе — до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами. После принудительного завершения сессий потребуется повторная авторизация — это дополнительно защищает данные и деньги клиентов. Функция уже доступна в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android.

В разделе безопасности можно в любой момент проверить историю входов, увидеть список подключенных устройств и завершить все активные сессии.

По данным Банка России, во втором квартале банки зафиксировали 458,7 тыс. операций без согласия клиентов — это на 7,5% меньше, чем в первом квартале. Снижение стало возможным благодаря развитию защитных механизмов в цифровых сервисах.

«Даже если мошенники получают доступ к аккаунту, им становится все сложнее действовать незаметно. Уведомления о входе, контроль устройств и возможность мгновенно завершить сессии помогают клиенту быстро реагировать и защищать свои средства. Предупрежден — значит вооружен», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.