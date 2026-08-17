Опыт Костромской области по организации безопасности движения будет транслироваться на федеральном уровне

Министр транспорта России в ходе рабочей поездки в Костромскую область оценил работу областного центра по организации безопасности дорожного движения. Министру был представлен новый функционал системы, работающий на основе искусственного интеллекта, который в состоянии определить транспортные средства даже с закрытыми номерами.

Этот проект направлен на обеспечение сохранности трасс и повышение безопасности дорожного движения, благодаря выявлению перегруженных грузовиков на трассе. Как сообщил генеральный директор компании Виталий Лозовой, только за последние полгода выявлено 226 нарушений, из которых 189 совершены с закрытыми номерами. Собрано 80 млн штрафов, которые направляются на восстановление дорог.

По его словам, информация о новой системе оперативно распространяется в кругу костромских перевозчиков, поэтому среди нарушителей их стало значительно меньше. Как правило, система фиксирует перегруженные большегрузы небольших компаний, так как крупным логистическим фирмам нарушать правила и платить штрафы становится не выгодно Был случай, когда выявлялись автомобили более 100 тонн, которые наносили существенный ущерб дорожному покрытию.

«Система может решать и другие задачи экономики региона. Нейросеть может мусоровозы определять, лесовозы, перевозчиков нерудных материалов, то есть, решать любые задачи в интересах региона и наших земляков», - подчеркнул генеральный директор ЗАО «Безопасные дороги Костромской области».

Андрей Никитин поручил включить презентацию работы системы в повестку российской транспортной недели, которая пройдет в ноябре текущего года в Москве.

Министр также обратился к председателю Костромской областной Думы Алексею Анохину с предложением проанализировать нормативную базу на площадке регионального отделения партии "Единая Россия" и законодательного собрания региона для дальнейшего тиражирования данного проекта.