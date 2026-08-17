Замминистра строительства и ЖКХ РФ и губернатор Астраханской области проверили ход реконструкции Северных очистных сооружений в регионе

Накануне в Астраханской области с рабочим визитом побывал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько. Вместе с губернатором Игорем Бабушкиным он побывал на Северных очистных сооружениях в селе Началово Приволжского района, где продолжается масштабная реконструкция одного из ключевых объектов коммунальной инфраструктуры.

В ходе осмотра посетили несколько основных технологических участков. Как сообщил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов, ситуация на объекте стабилизируется. В цехе механической очистки завершена строительная часть, смонтировано основное технологическое оборудование. Продолжается установка электрооборудования, вентиляции и выполнение отделочных работ во вспомогательных помещениях. На аэротенках первого этапа готовность оценивается примерно в 95%. Здесь завершены монолитные работы, установлены аэраторы и воздуховоды, ведется подготовка к пусконаладке.

«Минстроем России и правительством Астраханской области было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее выделение средств из федерального бюджета на продолжение реконструкции Северных очистных сооружений. В настоящее время ведется подготовка документов для доведения этих средств до муниципального заказчика», — отметил Михаил Богомолов.

Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул, что сейчас важно не снижать темпы модернизации: «Первоочередная задача — завершить строительно-монтажные работы по первому этапу уже в текущем году, чтобы обеспечить запуск основных мощностей и последующую наладку оборудования».

Особое внимание замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько обратил на необходимость строгого соблюдения сроков документального оформления выполненных работ. По его словам, своевременное прохождение экспертизы, наличие исполнительной документации и подтверждение объемов выполненных работ напрямую влияют на финансирование и темпы реализации проекта.