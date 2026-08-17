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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин дал поручения по обеспечению мероприятий в части безопасности проведения выборов и мероприятий в День знаний в Астраханской области

На состоявшемся накануне совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел обсуждение подготовки к предстоящему Единому дню голосования и Дню  знаний.

С 18 по 20 сентября в регионе будет проходить голосование по семи избирательным кампаниям, включая выборы в Госдуму РФ и областную Думу. Будут функционировать 555 постоянных избирательных участков и 17 — в местах временного пребывания. Предположительно, участие в голосовании примут свыше 700 тысяч граждан.

«На всех участках проводятся проверки помещений на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, предусмотрены резервные учреждения для голосования, отработаны действия при нештатных ситуациях, а также организована резервная связь, включая проводные линии, радиосвязь и иные альтернативные каналы оповещения», — отметил председатель областного избиркома Владимир Золотокопов.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Для охраны общественного порядка в период голосования планируется задействовать более 1200 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, а также представителей добровольных народных дружин и казачества. Кроме того, предусмотрено создание мобильных резервов.

Как доложил врио начальника регионального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Полянский, сотрудники ведомства проверили 250 избирательных участков. Все они оснащены кнопками тревожной сигнализации, а на 200 объектах дополнительно задействованы частные охранные предприятия. Личный состав Росгвардии переведен в режим повышенной готовности.

Отдельное внимание на заседании уделили безопасности образовательных учреждений в преддверии 1 сентября. Сотрудники вневедомственной охраны проинспектировали около 140 школ, вузов и ссузов. В ходе проверок специалисты оценили работу систем видеонаблюдения и наличие лицензий у сотрудников частных охранных организаций. С персоналом учебных заведений проведены инструктажи по действиям при угрозе ЧС.

Для обеспечения порядка в День знаний 1 сентября в Астраханской области планируется задействовать порядка 1,5 тысячи человек, в том числе сотрудников полиции, Росгвардии и представителей общественных объединений. Вблизи школ будет усилено патрулирование, организованы контрольные пропускные пункты и проверки прилегающих территорий.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Каждый объект нужно еще раз проверить на предмет соблюдения мер безопасности, наличия турникетов и камер видеонаблюдения. С педагогами и ответственными лицами — провести дополнительные инструктажи», — резюмировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, безопасность, выборы, день знаний


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