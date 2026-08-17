Игорь Бабушкин проинспектировал ход капитального ремонта путепровода на автодороге «Подъезд к селу Растопуловка»

В Приволжском районе Астраханской области продолжается капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге «Подъезд к селу Растопуловка» от трассы Волгоград – Астрахань. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». Объект, который имеет важное значение для транспортной доступности населённого пункта, накануне посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Капремонт стартовал в феврале 2026 года, завершть работы по графику должны в октябре 2027 года. В настоящее время техническая готовность объекта составляет более 60%. Путепровод связывает село Растопуловка и поселок Караагаш с областным центром, обеспечивая выезд на межрегиональную трассу для почти 4 тысяч местных жителей. Протяжённость пятипролётного железобетонного сооружения составляет 146,3 погонных метра.

«Объект ждут тысячи астраханцев, и мы не имеем права их подвести. Необходимо чётко соблюдать сроки — путепровод должен быть сдан вовремя», — подчеркнул глава региона.

На объекте сняли старое покрытие ограждения, переустроили коммуникаций и подняли балки для ремонта опор с заменой резиновых опорных частей. На первом этапе полностью обновили поперечные брусья, боковые стенки и плиты на въездах. Для обеспечения устойчивости крайних береговых опор в землю забили специальные металлические листы.

В настоящий момент ведутся работы второго этапа: переустройство монолитных консолей пролетных строений, установка компенсаторов деформационных швов на проезжей части, укрепление конусов у крайних опор и устройство переходных плит.

В ближайшее время подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя основания сооружения, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия, а также благоустройству подходов к путепроводу. На время производства работ движение транспортных средств организовано в реверсивном режиме по одной полосе.