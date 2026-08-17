Екатеринбуржцы могут записать ребенка в кружки и секции с 20 августа

Запись в учреждения дополнительного образования в Екатеринбурге открывается 20 августа и продлится до 10 сентября. Как сообщает пресс-служба мэрии, исключением являются спортивные и детские школы искусств.

Подать заявление можно тремя способами: в самом учреждении, через ИС "Навигатор" и портал "Госуслуг". В последнем необходимо установить в личном кабинете местоположение "Свердловская область/Екатеринбург" и выбрать в разделе "категории услуг" последовательно пункты меню: "Дети.Образование", "Запись в кружки и секции". Также можно использовать роботизированного помощника и ключевые слова, например, "кружки и секции". После этого остается заполнить форму заявления и подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню "Записаться в группу".

При поступлении заявления в личный кабинет на ЕПГУ автоматически направляется уведомление "Ваше заявление успешно сформировано". Затем, туда же придет уведомление о регистрации заявления с указанием даты и времени.

Чтобы подать заявление через ИС "Навигатор", нужно:

не заходя в личный кабинет, установить в разделе "Муниципалитет" – Муниципальное образование "город Екатеринбург";

в разделе "Организатор" выбрать интересующую образовательную организацию или организатора услуг;

в разделе "Направленность" выбрать направленность программы дополнительного образования: социально-гуманитарную, естественно-научную, художественную, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую или техническую;

в разделе "Условия оплаты" выбрать значение "Бесплатно";

нажать "Поиск". По выбранным параметрам появятся программы дополнительного образования, реализуемые в Екатеринбурге бесплатно;

в интересующей программе нажать кнопку "Подробнее", раскроется информация о программе;

нажать кнопку "Записаться";

выбрать нужную группу обучения (обратите внимание на возраст и расписание);

заполнить форму заявления и подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню "Записаться в группу".

Сообщение о формировании заявления придет на электронную почту, после чего в течение трех рабочих дней заявитель должен подтвердить заявление и заключить договор на образовательную услугу, но уже лично обратившись в организацию дополнительного образования и предоставив следующие документы:

заявление от родителей/законных представителей до 14 лет (от 14 лет при наличии паспорта ребенок может сам подать заявление);

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет);

СНИЛС ребенка;

медицинский документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний для обучения по избранной программе физкультурно-спортивной направленности;

справку от педиатра для занятий хореографией и танцами (при необходимости).

Если система выдает сообщение "запись недоступна", значит на программу набрано предельно возможное количество заявлений на обучение.

Всего в период зачисления планируется открыть 16 тыс. 344 места по шести направлениям, которые будут размещены на официальных сайтах учреждений дополнительного образования.

Верх-Исетский район – 2 тыс. 760 мест;

Железнодорожный район – 1 тыс. 804 места;

Кировский район – 3 тыс. 608 мест;

Ленинский район – 1 тыс. 799 мест;

Октябрьский район – 914 мест;

Орджоникидзевский район – 2 тыс. 648 мест;

Чкаловский район – 2 тыс. 811 мест.

Напомним, что прием заявлений в спортивные школы уже идет и продлится до 20 августа. С 20 по 31 августа уже будут проходить вступительные испытания. Основной набор в детские школы искусств уже закрыт. В случае, если места появятся, подать документы можно в дополнительный срок, указанный на сайте школы.