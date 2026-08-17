Больше тысячи человек ликвидируют природные пожары на Ямале

Жаркая погода и усиление ветра вновь обострили ситуацию с природными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе автономного округа в регионе действуют 77 очагов.

Число огнеборцев выросло до 1018 человек. Накануне группировка была усилена 150 спасателями из Югры. Всего в регионе работает 554 специалиста из других регионов – это пожарные из Карелии, Екатеринбурга, Архангельской, Тюменской, Иркутской, Пермской областей и Уральской авиабазы. Прорабатывается вопрос привлечения дополнительных сил из Тюменской области и Красноярского края.

На тушении возгораний задействована и авиация: семь вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами, шесть – для переброски сил и средств.

"В середине предыдущей недели наблюдалось снижение числа пожаров, но погодные условия – усиление ветра и повышение температуры – снова усугубили ситуацию. Тем не менее задействованы все ресурсы. Основная цель – предотвратить распространение огня на объекты инфраструктуры и населённые пункты, – отмечает начальник управления противопожарной и спасательной деятельности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности округа Зиннур Шарыпов.