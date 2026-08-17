Икра дорожает: рынок реагирует на рекордно низкий вылов

Цены на красную икру заметно выросли: в магазинах килограмм продукта теперь стоит до 23,5 тысячи рублей. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Информационное агентство по рыболовству.

Самая дорогая - икра нерки: ее продают по 18,5-23,5 тысячи рублей за килограмм. Икра кеты чуть дешевле - 16,5-22,5 тысячи рублей, а икра горбуши - от 14,6 до 19,95 тысячи рублей.

При этом икра прошлогоднего вылова стоит меньше: нерка - 11,4-13 тысяч рублей, кета - 10,5-16,5 тысяч, горбуша - 8,9-12,4 тысячи рублей за килограмм.

Причина роста цен - резкое падение объёмов вылова. В июле - августе на Дальнем Востоке добыли 74,7 тысячи тонн лосося - это на 60 % ниже уровня прошлого года. Глава агентства Александр Савельев считает объем будущей икры рекордно низким: по его прогнозу, из выловленных самок получится около 1,5 тысячи тонн продукта.

В июле цены на красную икру нового улова подскочили до 20,4 тысячи рублей за килограмм - это на 5,4 тысячи рублей выше пиковых июньских цен.