Мирошник: Число в 300 пропавших жителей Курской области может быть неокончательным

Цифра в 300 жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ в регион в 2024 году, может оказаться неокончательной. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Это могут быть люди, чьи могилы не найдены, либо они уехали на какие-то российские территории и потерялись в суете, которая была. Сложно говорить, что эти люди находятся на Украине", - сказал он РИА Новости.

"Не факт, что эта цифра конечная, и точных данных по ним нет. Пока есть цифра порядка 300, говорить о том, что этот процесс закончен - нельзя", - добавил Мирошник.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что поиски 300 жителей Курской области, пропавших без вести, будут продолжены. Всего в реестр утративших связь с родственниками жителей региона было включено 2173 человека.