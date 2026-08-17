Свердловские больницы проводят для участников СВО ускоренные диспансеризацию и реабилитацию

Для участников СВО в медучреждениях Свердловской области организовано ускоренное прохождение диспансеризации и реабилитации. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, всего за день военные могут пройти основные обследования и получить консультацию терапевта.

Идея принадлежит фонду "Защитники Отечества". По словам главы министерства и замгубернатора Татьяны Савиновой, своевременное обследование позволит выявить болезни на ранних стадиях, а комплексная реабилитация вернет пациента к активной мирной жизни.

"Мы выстроили для наших защитников особый порядок медицинского сопровождения: они имеют право пройти углубленную диспансеризацию и получить необходимую реабилитацию в приоритетном порядке, в полном объеме. Это касается как самих участников СВО, так и членов их семей. Я обращаюсь к каждому ветерану: пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Забота о здоровье наших героев — это наш общий долг и безусловный приоритет региона", — подчеркнула министр здравоохранения.

Диспансеризацию можно пройти в любом медучреждении региона — в каждом назначен сотрудник, отвечающий за медицинское сопровождение бойцов. В Екатеринбурге горожане могут обратиться в поликлинику №1 Центральной городской клинической больницы №6.