Минниханов предложил локализовать в Иннополисе производства из КНР

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил создать российско-китайскую промышленную площадку для локализации китайских производств. Разместить её предложено в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис".

"Предлагаем китайским партнерам рассмотреть возможность формирования на территории индустриального парка "Лаишево", которая является частью особой экономической зоны "Иннополис", российско-китайской промышленной площадки для компаний, заинтересованных в локализации производства в Российской Федерации", - приводит ТАСС слова Минниханова, сказанные на круглом столе с представителями китайского бизнеса.

IV Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа.