19 Августа 2026
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Фото: Visit Tyumen | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

В Тюменской области состоялся инфотур для туроператоров

Более 20 представителей туриндустрии Китая и Индии посетили Тюменскую область с 12 по 17 августа. Среди них менеджеры по туризму, руководители туристических агентств, представители индустрии гостеприимства и авторы контента, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Гостям показали главные конкурентные преимущества региона: исторический и архитектурный потенциал Тюмени и Тобольска, единственный за Уралом белокаменный кремль, объекты культурного наследия, термальные источники.

"Мы ведем последовательную и системную работу по продвижению Тюменской области на международных рынках. Нам важны живые встречи с отраслевым сообществом Индии и Китая, чтобы они могли увидеть регион своими глазами, а затем рассказывать о нем у себя - на своем языке, с учётом запросов своей аудитории. Именно так формируется устойчивый интерес и появляются реальные туристические потоки. Партнеры, увидевшие регион изнутри, становятся его надежными проводниками", - прокомментировала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер.

В учреждении отметили, иностранные коллеги не просто увидели достопримечательности, а оценили регион как готовый, качественный и разнообразный туристический продукт.

Тур организован Минэкономразвития РФ, Федеральным агентством по делам содружества независимых государств и Агентством туризма и продвижения Тюменской области в рамках проекта "Открой твою Россию", в котором регион стал одним из лидеров в 2025 году.

Теги: инфотур, туроператоры


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