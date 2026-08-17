Новые штаммы малярии в Уганде: угроза эффективности существующих лекарств

Ученые нашли в Уганде штаммы малярийного плазмодия, устойчивые к самым эффективным лекарствам. Причина - мутации в гене PX1. В Брауновском университете считают, что нужны новые препараты, пишет ТАСС.

Доцент Джеффри Бейли отметил: мутации быстро распространяются - они помогают паразиту выживать. Малярия остается серьезной угрозой для Африки южнее Сахары; рост устойчивости к лекарствам может увеличить число жертв.

Раньше главным признаком опасных штаммов считали мутации в гене KELCH13 - из‑за них плазмодий не реагировал на артемизинин. Ученые изучили более 150 образцов крови пациентов, которым не помогали похожие лекарства, и нашли еще пять мутаций в гене PX1 - они повышают устойчивость паразита к артемизинину, лумефантрину и другим препаратам.

Анализ 1,5 тысячи образцов из Уганды (2004–2024 гг.) показал: мутации в PX1 появились в середине 2000‑х и быстро распространились. Сейчас они есть примерно у половины штаммов на западе и востоке страны. Из‑за этого лечение работает хуже, малярия быстрее распространяется. Ученым нужно разработать новые методы диагностики и терапии.